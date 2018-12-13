МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом и следующем годах

МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах -1,3 млн б/с и 1,4 млн б/с соответственно, говорится в отчете агентства.

МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не-ОПЕК в следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК необходимо добывать в среднем не более 31,6 млн б/с. Агентство также подсчитало, что добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября до 33,03 млн б/с.

МЭА считает, что пока рано говорить, будет ли эффективной новая сделка ОПЕК, передает Bloomberg.