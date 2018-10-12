МЭА снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом и следующем годах

МЭА снизило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2018-2019 годы на 110 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Так, в 2018 году МЭА ожидает спрос на нефть на уровне 99,2 млн б/с, в 2019 году - 100,5 млн б/с.

Поставки нефти стран не-ОПЕК, как ожидается, вырастут в 2018 году на 2 млн б/с, а в 2019 году - на 1,8 млн б/с.

Как отмечает МЭА, мировые поставки нефти растут неуклонно, даже несмотря на падение добычи в Венесуэле и Иране в ожидании санкций США. В сентябре мировая добыча нефти практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 100,3 млн б/с.

"Недавние головокружительные темпы роста предложения привели к тому, что наша оценка роста предложения стран не-ОПЕК, в этом году увеличилась до 2,2 млн б/с. Прогноз по росту предложения в следующем году не изменился и остается на уровне 1,8 млн б/с", - отмечает МЭА.

При этом, подчеркивает МЭА, более высокая добыча Саудовской Аравии и других ключевых производителей на Ближнем Востоке всё еще компенсирует падение добычи Венесуэлы и Ирана.

Запасы нефти в мире в августе выросли на 15,7 млн баррелей - до 2,854 млрд баррелей, что является самым высоким уровнем с февраля. При этом уровень запасов остается ниже среднего пятилетнего уровня на 14 млн б/с, отмечает агентство.