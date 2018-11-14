Мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения в 2019 году на фоне ослабления спроса

Предложение нефти будет превышать спрос в течение 2019 года, так как устойчивое наращивание добычи затмит рост потребления, которому угрожает замедление мировой экономики, сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА).

Базирующаяся в Париже организация оставила без изменений прогноз роста мирового спроса на 2018 и 2019 годы на уровне в 1,3 миллиона баррелей в сутки и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, но снизила прогноз увеличения спроса со стороны стран, не входящих в ОЭСР.

Исходя из прогноза добычи в странах вне ОПЕК и мирового спроса, а также с учетом неизменной добычи ОПЕК, МЭА прогнозирует, что в первой половине 2019 года ожидается рост запасов на 2 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи по всему миру существенно увеличился с середины 2018 года, в то время как усиливающиеся торговые разногласия между США и Китаем угрожают росту мировой экономики.

Организация стран нефтеэкспортеров и ее союзники по нефтяной сделке обсуждают предложение сократить добычу нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, чтобы предотвратить избыток предложения, который может привести к росту цен, сказали Рейтер в среду источники, знакомые с ситуацией.

С начала октября цены на нефть сорта Brent упали на четверть, опустившись до минимума восьми месяцев, ниже $70 за баррель, что может в некоторой степени защитить спрос, полагает МЭА

МЭА повысило прогноз роста производства нефти в странах вне ОПЕК до 2,4 миллиона баррелей в сутки в этом году и до 1,9 миллиона баррелей в сутки в следующем году, тогда как ранее ожидало рост добычи на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки и 1,8 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Рост производства будет обеспечен в первую очередь Соединенными Штатами. Согласно оценкам МЭА, общий объем предложения нефти в США, уже достигший рекордной отметки в более чем 11 миллионов баррелей в сутки, вырастет на 2,1 миллиона баррелей в сутки в этом году и еще на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.

Производство сырья ОПЕК выросло на 200.000 баррелей в сутки в октябре до 32,99 миллиона баррелей в сутки, что на 240.000 больше, чем в октябре 2017 года. Выпадение в сутки 400.000 баррелей иранской нефти и еще 600.000 баррелей нефти из Венесуэлы были с легкостью компенсированы наращиванием добычи в других странах, например в Саудовской Аравии или ОАЭ.

“В следующем году ожидается еще меньшая необходимость в нефти ОПЕК из-за устойчивого роста добычи в странах вне картеля”, - сообщило агентство, добавив, что оно сократило прогноз спроса на нефть ОПЕК на 300.000 баррелей в сутки до 31,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.

Запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 12,1 миллиона баррелей в сентябре до 2,875 миллиарда баррелей, сообщило МЭА. В целом за третий квартал запасы повысились на 58,1 миллиона баррелей, или на 630.000 баррелей в сутки, показав сильнейший рост с 2015 года.