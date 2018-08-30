Последнее обновление: 30.08.2018 14:01

ЕБРР начал кредитование банков в белорусских рублях

ЕБРР впервые открыл кредитные линии белорусским банкам в белорусских рублях для финансирования малых и средних предприятий. Первыми пользователями кредитных линий в «белках» стали Минский Транзитный банк и Белорусский Народный банк.

Как сообщила пресс-служба ЕБРР, каждому из упомянутых банков открывается финансирование на сумму в эквиваленте до 10 миллионов долларов США.

«Кредиты в местной валюте и развитие местных рынков капитала являются одними из основных целей ЕБРР как в регионе в целом, так и здесь в Беларуси», - заявил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

Проект с МТБанком и БНБ-Банком поможет сократить валютные риски для заемщиков с выручкой в местной валюте и предоставит кредиты с более длительным сроком погашения.

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