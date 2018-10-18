Последнее обновление: 18.10.2018 15:27

Российские миллиардеры богатеют быстрее всех в мире

Десять богатейших человек России в процентном выражении увеличили свое состояние больше чем бизнесмены из любой другой страны. Об этом пишет Bloomberg по итогам анализа данных собственного Bloomberg Billionaires Index.

Так, десять богатейших россиян за последние 12 месяцев увеличили свое состояние на 10,8%. В то же время десять наиболее состоятельных американцев стали богаче только на 7,5%, а состояние десяти богатейших британцев выросло на 3,4%.

У богатейшего россиянина — совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона — по оценке Bloomberg, $21 млрд. Как отмечает агентство, состояние Михельсона (плюс $4,3 млрд за год), другого акционера НОВАТЭКа, Геннадия Тимченко, (плюс $4 млрд) и владельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (плюс $3,5 млрд) увеличилось на фоне резкого роста цен на нефть. За год также разбогатели акционер EuroChem Андрей Мельниченко (плюс $2,27 млрд), Роман Абрамович (плюс $1,91 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин (плюс $1,88 млрд).

Хуже всего ситуация у богатейших людей Китая — там десять наиболее состоятельных людей потеряли за год более 27%, в основном из-за распродажи активов компаний, работающих в сферах технологического бизнеса и недвижимости. Например, богатейший житель Китая владелец Alibaba Джек Ма потерял за год $7,5 млрд.

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