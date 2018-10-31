Российские миллионеры хранят в РФ меньше трети сбережений

Российские миллионеры держат в банках страны меньше трети своих финансовых активов —140 миллиардов долларов против 315 миллиардов долларов за рубежом. Об этом говорится в исследовании компании Frank RG, посвященном сегменту private banking в РФ.

Общий объем финансовых активов эксперты Frank RG оценили в 455 млрд долларов.

Исследование проводилось с апреля по октябрь 2018 года на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам. Речь идет о 27 тыс человек.

Отмечается, что санкционные угрозы не приводят к репатриации средств, а, наоборот, способствуют созданию резервов за рубежом.