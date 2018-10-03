Власти Нью-Йорка начали проверку налоговых выплат Трампа

Налоговое управление штата Нью-Йорк начало проверку президента США Дональда Трампа после публикации, в которой говорилось о мошеннических схемах, которые будущий глава Белого дома использовал в 1990-е годы

В сообщении налогового управления, на которое ссылается издание Financial Times, указывается, что чиновники намерены проверить большое количество документов, в том числе налоговые декларации нынешнего президента и его отца Фреда Трампа. Таким образом власти проверят информацию, изложенную в New York Times, из которой следует, что будущий президент использовал сомнительные схемы при переводе отцовских денег на свои счета.

Издание утверждает, что данные из открытых источников показывают, что попытки уйти от налогов порой доходили до откровенного мошенничества: в частности, речь идет о создании подставных компаний и занижении стоимости активов, принадлежавших семье Трампа. Всего Дональд Трамп и другие наследники Трампа-старшего должны были в качестве налога на наследство заплатить порядка $550 млн, но в итоге отдали государству меньше десятой части этой суммы.

New York Times опровергает слова самого главы Белого дома о том, что от отца он получил в долг 1 миллион долларов, а уже потом, благодаря интеллекту и трудолюбию, заработал $10 млрд. Издание утверждает, что на самом деле Трамп получил от отца сумму, которая в нынешних ценах эквивалентна $413 млн. Всего же потомкам Фреда Трампа досталось более $1 млрд.

Адвокат Трампа Чарльз Хардер назвал материал в NYT 100-процентной ложью, дискредитирующей его клиента. По его словам, все налоговые выплаты главы государства тщательно задокументированы и перепроверены налоговыми органами штата Нью-Йорк еще десять лет назад. «Отец Трампа Фред умер около 20 лет назад, и печально видеть сегодня атаку, направленную против него и всей семьи», — считает Хардер.

В соответствии с последним рейтингом 400 богатейших американцев журнала Forbes состояние Дональда Трампа за последние три года уменьшилось с $4,5 млрд до $3,1 млрд. Из-за этого действующий глава Белого дома оказался в конце списка, потеряв 130 позиций.