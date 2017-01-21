Более 100 тысяч человек потребовали опубликовать данные о налогах Трампа

Петиция к новому президенту США Дональду Трампу с требованием опубликовать его полную налоговую декларацию набрала более 100 тысяч подписей, число, необходимое для того, чтобы инициатива была рассмотрена Белым домом, сообщается на официальном сайте, где размещаются петиции в адрес президента США.

Петиция стала одной из первых, опубликованных после вступления в должность нового президента. Она требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, которые позволят определить, нет ли в его деятельности на посту главы государства конфликта интересов. Авторы петиции требуют опубликовать любые относящиеся к делу документы, способные "раскрыть иностранное влияние и финансовые интересы", которые могут противоречить положению Дональда Трампа как главы государства в соответствии с конституцией.

На данный момент петиция набрала более 103 тысяч подписей. Хотя порог, необходимый для рассмотрения Белым домом, пройден, администрация не обязана удовлетворять петиции или даже просто отвечать на нее.

Трамп вызвал споры в ходе предвыборной кампании, когда отказался сообщить о том, сколько платит налогов, нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США. Трамп заявляет, что Налоговая служба США проводит аудит декларации, так что обнародовать ее рано. Критики Трампа подозревают, что бизнесмен-миллиардер пользовался многочисленными налоговыми льготами и лазейками для богатых физических лиц и крупного бизнеса, что позволило бы ему практически не платить федеральные налоги.