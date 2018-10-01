Последнее обновление: 01.10.2018 17:53

Netflix даст зрителям возможность выбирать концовку сериалов и фильмов - СМИ

Стриминговый гигант Netflix Inc теперь позволит зрителям выбирать, чем закончится тот или иной эпизод сериала или фильм, расширяя сферу применения интерактивного ТВ, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, компания продолжает развивать технологии, которые дают возможность аудитории управлять сюжетом повествования.

Ранее Netflix выпустил анимационное шоу Puss in Book, в котором зрители сами могли выбрать вариант концовки.

Первый проект нового формата, как ожидается, выйдет к концу этого года, и популярный сериал “Черное зеркало” будет содержать эпизод, созданный в рамках этого проекта.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование