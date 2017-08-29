Капсулу поезда Hyperloop разогнали до 320 км в час

Установлен новый рекорд скорости для капсулы Hyperloop. Видео, которое было снято во время испытаний в рамках конкурса дизайна для капсулы, опубликовал основатель компании The Boring Company Илон Маск.

В конкурсе приняли участие 25 команд. Они протестировали свои разработки на трассе длиной 1,25 км. Первое место заняла команда WARR из Мюнхенского технического университета. WARR сумела разогнать капсулу массой около 80 кг до скорости 323 км в час.

Hyperloop - это транспортная система, разработанная Илоном Маском. Она состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 500 км в час.