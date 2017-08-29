Последнее обновление: 29.08.2017 17:40

Капсулу поезда Hyperloop разогнали до 320 км в час

Категории: Технологии

Установлен новый рекорд скорости для капсулы Hyperloop. Видео, которое было снято во время испытаний в рамках конкурса дизайна для капсулы, опубликовал основатель компании The Boring Company Илон Маск.

В конкурсе приняли участие 25 команд. Они протестировали свои разработки на трассе длиной 1,25 км. Первое место заняла команда WARR из Мюнхенского технического университета. WARR сумела разогнать капсулу массой около 80 кг до скорости 323 км в час.

Hyperloop - это транспортная система, разработанная Илоном Маском. Она состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 500 км в час.

Hyperloop WARR pod run to 201 mph (324 km/h) in 0.8 mile near vacuum tube

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

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