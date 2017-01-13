Последнее обновление: 13.01.2017 17:16

Adobe создал приложение к Photoshop для рисования без рук

Категории: Технологии

Компания Adobe создала приложение Sensei, которое воспринимает голосовые инструкции пользователя, сообщает "Популярная механика".

"Sensei понимает, что нужно пользователю и вслух комментирует собственные действия. По словам разработчиков, концепция Sensei — первый шаг на пути к созданию полноценного мультимодального интерфейса, то есть такой системы взаимодействия машины с человеком, в которой используются разные способы ввода и вывода информации (в данном случае голосовое и ручное управление)", - указывается в публикации.

Как отмечается на видео, пользователь просит систему начать редактировать картинку, сделать ее квадратной, зеркально развернуть, отменить предыдущее действие и выложить результат в Facebook. Любопытно, что фразу «Мне нравится!» система воспринимает, как команду сохранить изменения.

Голосовое управление должно появиться в приложениях Adobe для мобильных платформ. Даты релизов готовых продуктов пока не сообщаются.

Ранее Adobe представила «фотошоп для аудио» — программу, которая позволяет редактировать запись речи в поле набора текста, удаляя или меняя слова и короткие фрагменты фраз.

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