Последнее обновление: 07.08.2018 14:05

Ракета-носитель Falcon запустила индонезийский спутник

Категории: Технологии

Минувшей ночью SpaceX впервые отправила Falcon 9 последней модификации под названием Block 5. Это доработанная версия ракеты, которая рассчитана примерно на сотню запусков. Особенность запуска в том, что первая ступень Falcon 9 Block 5 взлетит повторно - дог этого она уже стартовала в мае этого года.

Среди изменений Block 5: более эффективные двигатели, конструктивные улучшения, другие опоры и компьютерное оборудование, а также другие нововведения. Первый старт этой ракеты состоялся 11 мая. Затем ее разобрали и проверили целостность узлов. Для дальнейших запусков эта операция проводиться не будет — только обслуживание, и то примерно раз в десять отправлений.

Block 5 вывела на геостационарную орбиту индонезийский спутник Merah Putih.

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