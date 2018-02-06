Последнее обновление: 06.02.2018 17:06

Тысячи устройств Android атакованы вирусом-майнером

Категории: Технологии

Эксперты QiHo 360 выявили новое вредоносное ПО ADB.miner, которое заражает устройства на Android и майнит криптовалюту Monero. На данном этапе зловред мог заразить уже около 7400 устройств.

Для ADB.miner уязвимы не только смартфоны, но также и смарт-телевизоры и телевизионные приставки, сообщает Hi-Tech mail.ru.

По словам исследователей безопасности, он атакует порт 5555, который обычно используется Android Debug Bridge (ADB) для доступа к самым важным функциям операционной системы.

Запросов на доступ к порту 5555 теперь стало настолько много, что он занял четвертое место среди наиболее сканируемых портов по данным Netlab. Зараженные устройства постоянно ищут в сети новые жертвы. Количество сканирующих сеть устройств удваивается каждые 12 часов.

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