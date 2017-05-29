Инженеры создали очки, способные усыпить за 10 минут

Инженеры компании Sana Health придумали компактное устройство Sana Sleep Mask, способное погрузить в сон за считанные минуты, не прибегая при этом к снотворному. Об этом сообщает Hi-News.

"Эти очки способны погрузить человека в сон в течение 10 минут после того, как их одели на себя. Весь секрет заключается в том, что они не только блокируют окружающее освещение, но и создают аудиовизуальную стимуляцию мозга, запуская в нем особую реакцию, приводящую к состоянию глубокого расслабления и, как результат, ко сну", - отмечается в публикации.

"Кроме всего прочего, Sana Sleep Mask мониторит состояние вашей нервной системы и тщательно персонализирует аудиовизуальную стимуляцию, исходя из собранных о вас данных", - добавляют инженеры.

Руководитель компании Sana Health Ричард Хенбури начал работу над технологией, способной взять верх над его собственной тяжелой бессонницей.

Впервые прототип очков был испытан на легендарном пилоте самолета Solar Impulse Бертранд Пиккарди. Во время кругосветного полета Бертранду было очень трудно засыпать, и необычные очки позволяли ему окунуться в здоровый сон и хорошо отдохнуть. Сейчас очки Sana Sleep Mask тестируются на спортсменах, которым просто необходим здоровый сон во время частых перелетов миром.

Компания Sana Health недавно получила от частных инвесторов более 1,3 миллиона долларов, что позволит ей выпустить устройство на рынок. Отмечается, что устройство будет стоить 400 долларов и появится в магазинах во втором квартале 2018 года.