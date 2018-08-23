Информация о кредитных историях пополнится данными о лизинге

В Беларуси с 23 августа 2018 года расширяется число источников формирования кредитных историй за счет данных лизинговых организаций и Банка развития РБ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РБ со ссылкой на поправки в Закон «О кредитных историях».

«Предусмотрено включение в состав кредитных историй сведений о договорах лизинга, договорах факторинга и договорах уступки денежного требования при осуществлении факторинговой операции», - говорится в комментарии НБ РБ.

Также расширен перечень сведений о кредитных сделках, включаемых в состав кредитных историй. В частности, сведения о кредитных договорах с возобновляемыми кредитными линиями и договорах, содержащих условия овердрафтного кредитования, дополняются информацией о сумме срочной задолженности, сроке возобновляемости кредита, дате установления лимита овердрафта.

Кроме того, установлена связь договоров обеспечения (поручительство, гарантия) с обеспечиваемыми ими договорами кредитного характера, что позволит оценивать фактическую сумму остатка обеспечиваемого основного обязательства.

«Предусмотрена возможность получения согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета в электронном виде без использования электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами», - говорится в сообщении.

В дополнение к поправкам в упомянутый закон, Нацбанк РБ принял постановление №291, которое определяет порядок формирования регулятором кредитных историй, в том числе порядок и сроки представления сведений, входящих в состав кредитной истории, а также порядок предоставления НБ РБ кредитных отчетов пользователям кредитных историй и субъектам кредитных историй. Кроме того, 22 августа 2018 года принято постановление № 375, которое устанавливает формы предоставления кредитных отчетов.