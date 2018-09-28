Последнее обновление: 28.09.2018 17:20

США предостерегли компании третьих стран от инвестиций в Иран

США предостерегают компании третьих стран от инвестиций в Иран, заявила журналистам официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Иностранные инвестиции в иранский режим приводят только к откладыванию реформ, которые так нужны иранцам", - сказала Науэрт.

США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном по атому и к ноябрю намерены полностью восстановить действовавшие до 2015 года санкции против Тегерана, в том числе на торговлю нефтью и нефтепродуктами и на финансовые транзакции с Ираном. ЕС с этими санкциями не согласен и создает финансовый механизм для осуществления транзакций с Ираном, к которому приглашает присоединиться и другие страны.

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