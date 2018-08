Трамп: введены жесточайшие в истории санкции против Ирана

США наложили на Иран самые жесткие санкции в истории, чтобы достичь "мира во всем мире".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Санкции в отношении Ирана официально введены. Это самые жесткие санкции, введенные когда-либо. В ноябре они поднимаются еще на один уровень. Каждый, кто ведет бизнес с Ираном, не будет проводить бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше! " - написал американский лидер.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 серпня 2018 р.

Несмотря на противодействие со стороны европейских союзников, Трамп в мае вывел США из соглашения 2015 года между мировыми державами и Тегераном, согласно которому международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Новый указ в отношении Ирана в два этапа восстанавливает соответствующие положения пяти указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016 года. Первый этап восстановления санкций реализуется с 7 августа. Второй будет введен в следующие три месяца.

Начиная с этой недели, Вашингтон снова введет санкции в отношении закупок Ираном долларов США, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций с металлами, углем и связанным с промышленностью программным обеспечением. Соединенные Штаты заявили другим странам, что они должны прекратить импорт иранской нефти с начала ноября, или столкнутся с финансовыми мерами США.

Как сообщалось, ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории.

Европейский Союз в понедельник также выразил "глубокое сожаление" по поводу реализации Соединенными Штатами новых санкций против Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани ранее пригрозил восстановить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерное соглашение провалится.