США угрожают визовыми санкциями в отношении экипажа иранского танкера

Соединенные Штаты угрожают ввести визовые санкции в отношении экипажа захваченного иранского супертанкера Grace 1, отплытие которого из Гибралтара Вашингтону заблокировать не удалось. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус, сообщает Голос Америки.

По ее словам, судно Grace 1 оказывало помощь Корпусу стражей Исламской революции, который США считают террористической организацией. Предполагается, что в момент задержания в прошлом месяце танкер перевозил нефть из Ирана в Сирию.

«Члены экипажей судов, оказывающих содействие КСИР путем транспортировки нефти из Ирана, не смогут получить визы или въехать в США, по соображениям, связанным с терроризмом», – заявила Ортагус.

Она отметила, что морское сообщество должно знать, что США планируют отозвать визы у членов таких экипажей.

«Что касается танкера Grace I, мы продолжим действовать в соответствии с существующей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР», – сказала Ортагус.

Верховный суд Гибралтара в четверг распорядился освободить судно, задержанное по подозрению в перевозке нефти в Сирию в нарушение международных санкций.