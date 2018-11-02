США освободили восемь стран от санкций против Ирана

США согласились позволить восьми странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Ирана 5 ноября. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя администрации президента.

«Притом что целью администрации (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа остается принудительное снижение дохода иранской экономики, освобождение предоставлено в обмен на непрерывное снижение импорта, чтобы не допустить роста нефтяных цен», - приводит агентство слова источника.

Источник поясняет, что это освобождение является временным, и США ожидают, что освобожденные от санкций страны продолжат снижать объем импорта нефти из Ирана в предстоящие месяцы. Источник не уточнил агентству о деталях касательно того, какой объем нефти страны смогут импортировать из Ирана.

Ожидается, что список стран, которые получат освобождение от санкций против Ирана, будет официально объявлен в понедельник, 5 ноября, когда ограничения США к Ирану вступят в силу. Администрация Трампа также обратилась с просьбой к этим странам ограничить другие экономические связи с Ираном, в частности, сокращая торговлю товарами, не затронутые санкциями, сообщил источник.