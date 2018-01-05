Последнее обновление: 05.01.2018 13:17

Минфин США ввел санкции против пяти компаний из Ирана

США расширили санкции против Ирана, внеся в список еще пять иранских компаний.

В санкционный список попали следующие пять компаний: Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center и Shahid Shustari Industries.

Как говорится в заявлении Минфина США, эти организации причастны к иранской программе разработки баллистических ракет. "США продолжат решительно бороться со злонамеренной деятельностью иранского режима, в том числе, вводя дополнительные санкции, направленные против нарушения прав человека", - подчеркнул глава Минфина Стивен Мунчин.

Массовые протесты в Иране против усилившейся коррупции, падения уровня жизни и теократии начались в конце декабря. Вскоре их участники начали выражать недовольство руководителями страны, прежде всего аятоллой Али Хаменеи, требуя его отставки. В столкновениях с полицией погибли более 20 демонстрантов, несколько десятков получили ранения, сотни человек были задержаны.

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