Белый дом начинает реализацию новых санкций против Ирана

Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана в начале этой недели по приказу президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.

"Это важная часть наших усилий по противодействию иранской пагубной деятельности.Соединенные Штаты намерены обеспечить соблюдение этих санкций", - сказал он.

Уточнения относительно новых санкций ожидаются в понедельник, а введение во вторник.

Несмотря на противодействие со стороны европейских союзников, Трамп в мае вывел США из соглашения 2015 года между мировыми державами и Тегераном, согласно которой международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Трамп осудил соглашение, достигнутое при его предшественнике в Белом доме Бараку Обаме, как одностороннее в пользу Ирана.

Начиная с этой недели, Вашингтон снова введет санкции в отношении закупок Ираном долларов США, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций с металлами, углем и связанного с промышленностью программным обеспечением.

Соединенные Штаты заявили другим странам, что они должны прекратить импорт иранской нефти с начала ноября или столкнуться с финансовыми мерами США.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил на прошлой неделе, что отказ от Трампа соглашения является незаконным, и Иран не уступит восстановленной кампании Вашингтона по ослаблению жизненно важного экспорта нефти Ирана.

Иран облегчит валютные правила, сообщило государственное телевидение в воскресенье, в попытке остановить обвал валюты, потерявшей половину своей стоимости с апреля из-за опасений по поводу возобновления американских санкций.

Ссылаясь на недавние протесты в иранских городах, Помпео сказал, что иранский народ недоволен не американцами, а собственным руководством.

"Они недовольны неспособностью собственного руководства выполнить экономические обещания, которые обещало им руководство", - отметил он.

Президент Ирана Хасан Рухани ранее пригрозил возобновить обогащение урана в больших, чем до этого, масштабах, если ядерная сделка провалится.