Последнее обновление: 28.09.2018 12:03

Установлена личность еще одного агента РФ, причастного к отравлению Скрипалей

Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании и спецслужбы установили личность третьего сотрудника российской военной разведки, который выполнял разведывательную миссию перед тем, как был отравлен бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, сообщила газета Telegraph.

Российский агент предположительно приехал в Солсбери, чтобы помочь спланировать атаку до того, как его коллеги привезли на территорию Великобритании нервно-паралитическое вещество, сообщила газета.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте. Они были найдены без сознания на скамейке в английском городе Солсбери 4 марта.

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