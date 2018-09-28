Установлена личность еще одного агента РФ, причастного к отравлению Скрипалей

Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании и спецслужбы установили личность третьего сотрудника российской военной разведки, который выполнял разведывательную миссию перед тем, как был отравлен бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, сообщила газета Telegraph.

Российский агент предположительно приехал в Солсбери, чтобы помочь спланировать атаку до того, как его коллеги привезли на территорию Великобритании нервно-паралитическое вещество, сообщила газета.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте. Они были найдены без сознания на скамейке в английском городе Солсбери 4 марта.