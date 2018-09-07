Британия, союзники применят "весь арсенал мер" против российской угрозы - глава спецслужбы

Британия и союзники применят “весь арсенал мер” против России после того, как Лондон обвинил двух офицеров российской военной разведки в покушении на бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочь, сказал в четверг Джереми Флеминг, директор британского Центра правительственной связи.

Британские прокуроры сообщили в среду, что у них достаточно доказательств, чтобы предъявить двум россиянам обвинения в сговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери Юлии, покушение на которых произошло в Англии в марте.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что подозреваемые - офицеры ГРУ, которые действовали по приказу высокопоставленных кремлевских чиновников. Москва отвергла обвинения.

Флеминг сказал в четверг, выступая в Вашингтоне, что его сотрудники помогали “трудоемкому и крайне сложному расследованию” для установления ответственных за атаку в Солсбери, добавив, что теперь будут приняты меры.

“Мы установили, кто именно несет ответственность и какие методы они использовали”, - сказал Флеминг, который возглавляет спецслужбу, занимающуюся радиоэлектронной разведкой и защитой информации правительственных органов Британии.

“Угроза со стороны России реальна. Она активна, и мы будем ей противостоять посредством сильного международного партнерства союзников, способных применить весь арсенал мер нашего аппарата национальной безопасности и готовых дать отпор дерзкой решимости Кремля подорвать наш основанный на правилах международный порядок”.

Британия, Франция, Германия, Канада и США в четверг пообещали работать над тем, чтобы помешать “враждебной деятельности сетей зарубежных разведслужб”, и призвали Россию раскрыть подробности программы “Новичок”.