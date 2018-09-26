Россия повышает пенсионный возраст для женщин

Российская Госдума одобрила все поправки президента РФ Владимира Путина к законопроекту о пенсионной реформе.

В частности, была одобрена поправка о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63.

«Поправки Путина были одобрены единогласно. За них проголосовали 385 депутатов; голосовавших против и воздержавшихся не было», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Путин в конце августа предложил смягчить реформу - поднять возраст выхода женщин на пенсию только до 60 лет, сохранить льготы для людей предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность за их увольнение.

Накануне Госдума одобрила в третьем чтении поправки Путина, предусматривающие штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

9 сентября в разных городах России проходили акции протеста против пенсионной реформы, на которые призвал выходить российский оппозиционер Алексей Навальный. Полиция тогда задержала 1018 человек.