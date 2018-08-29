Путин объявил о смягчении пенсионной реформы

Президент Владимир Путин высказался за смягчение пенсионной реформы, предложив повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо заявленных ранее 63 лет, сохранить все федеральные и региональные льготы в соответствии с действующим пенсионном возрастом, а также на три года снизить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

В телеобращении к населению Путин сказал, что перенос сроков реформы привел бы к тяжелым экономическим и социальным последствиям.

Путин также предложил ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, которым будет считаться действующий возраст выхода на пенсию.

Он пообещал дать право многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, а также увеличить вдвое максимальный размер пособия по безработице.

Все предложения будут внесены в качестве поправок к рассмотрению законопроекта во втором чтении, сказал Путин.