Последнее обновление: 17.09.2018 15:56

Основные фондовые индексы Европы падают в ходе торгов

Фондовые индексы основных рынков Западной Европы снижаются в понедельник, трейдеры продолжают оценивать информацию о развитии конфликта между США и Китаем в торговой сфере и ее потенциальные последствия.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2% - до 377,28 пункта.

Французский CAC 40 теряет 0,3%, германский DAX - 0,4%, британский FTSE 100 - 0,3%. Испанский IBEX 35 поднялся на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%.

Согласно данным The Washington Post и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год на уровне 10%. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник.

При этом Пекин намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры, пишет WSJ.

"Мы уже видим серьезные проблемы в торговой сфере, однако пока точка невозврата не пройдена", - отмечает главный инвестиционный директор Albion Financial Group Джейсон Вэйр.

"Если же мы ее пройдем, стоит ожидать действительно серьезных проблем для экономики и рынков", - цитирует эксперта Dow Jones.

По словам Дж.Вэйра, напряженность в торговой сфере "поставила на паузу" американский фондовый рынок, несмотря на очень позитивный экономический фон в США.

Аналитики, опрошенные WSJ, отмечают торговые споры в качестве основного риска для экономики.

Котировки бумаг европейских производителей товаров класса "люкс" падают в понедельник на опасениях падения спроса на их продукцию в Азии из-за тайфуна "Мангхут".

Тайфун, считающийся самым мощным за этот год, в воскресенье обрушился на Гонконг и южные провинции Китая. Это привело, в частности, к приостановке работы казино в Макао, а также к отмене сотен авиарейсов в регион.

Стоимость акций Moncler снизилась на 1,9%, Burberry - на 1,9%, Richemont - на 2,3%.

Бумаги Hennes & Mauritz (H&M) подскочили в цене на 12% в ходе торгов в понедельник. Шведский ритейлер увеличил выручку в третьем финквартале на 9% - до 55,82 млрд шведских крон ($6,16 млрд), что оказалось лучше среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне 54,03 млрд крон. H&M продолжает модернизацию логистической инфраструктуры, рассчитывая ускорить передвижение товаров, а также интегрировать традиционные и онлайн-операции.

Подъем котировок акций банков поддерживает рынки Испании и Италии в понедельник.

Бумаги испанских Banco Santander, BBVA и CaixaBank подорожали соответственно на 0,5%, 0,4% и 0,9%, итальянских Intesa и UniCredit - на 1,3% и 0,9%.

Стоимость акций Unilever на торгах в Лондоне в понедельник опустилась на 0,5%. Британский страховщик Aviva, владеющий 1,4% акций Unilever, обращающихся в Лондоне, заявил, что планирует голосовать против плана англо-голландской компании, который предусматривает отказ от двойной структуры и перенос штаб-квартиры в Нидерланды.

Цена бумаг Rallye, материнской компании французского ритейлера Casino, взлетела на 8% на информации о том, что группа получила от банков финансирование на сумму 500 млн евро. Это, как ожидается, позволит успокоить инвесторов, выражавших ранее опасения относительно сложности структуры долга компании.

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