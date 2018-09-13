Фондовые индексы Европы не показывают единой динамики перед заседаниями ЕЦБ и Банка Англии

Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в четверг: трейдеры ждут новых данных о торговых переговорах США и Китая, а также заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,2% - до 377,67 пункта.

Французский CAC 40 прибавляет 0,3%, германский DAX - 0,4%, испанский IBEX 35 - 0,2%.

Британский FTSE 100 опустился на 0,5%, итальянский FTSE MIB также теряет 0,5%.

Газета The Wall Street Journal накануне сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин направил Китаю предложение провести новый раунд переговоров позднее в этом месяце. Этот шаг эксперты расценивают как сигнал того, что Вашингтон стремится понизить градус напряженности в отношениях с КНР, а также попытаться договориться с Пекином, прежде чем администрация президента США Дональда Трампа введет повышенные пошлины для дополнительного списка товаров китайского экспорта объемом $200 млрд.

Котировки акций автоконцернов и производителей автомобильных деталей, в значительной мере ориентированных на глобальную торговлю, растут в четверг. Бумаги BMW подорожали на 2%, PSA - на 1,4%, Renault - на 2,3%, Daimler - на 2,2%, Volkswagen - на 0,8%.

Стоимость акций Michelin выросла на 3,2%. Производитель автомобильных шин подтвердил прогнозы на 2018 год, отметив, что изменение цен на сырье, вероятно, не отразится на операционной прибыли компании во втором полугодии.

Внимание трейдеров в четверг также направлено на заседания ЕЦБ и Банка Англии. Большинство экспертов ожидают, что оба центробанка не станут вносить изменения в кредитно-денежную политику по итогам заседаний, которые завершатся в четверг с разницей менее часа.

Как ЕЦБ, так и Банк Англии, вероятно, заявят о необходимости сохранения осторожного подхода к кредитно-денежной политике, что подчеркнет их отставание от Федрезерва, который продолжает ужесточать политику, пишет MarketWatch.

"У меня достаточно низкие ожидания в отношении этих заседаний, - говорит аналитик Oanda Крейг Эрлэм. - ЕЦБ и Банк Англии уже сделали важные шаги к нормализации политики и теперь никуда не спешат".

"С учетом приближающегося Brexit сейчас не самое лучшее время менять курс политики, особенно если в этом нет необходимости", - отмечает эксперт.

Кроме того, на четверг запланировано заседание Центробанка Турции, за которым также внимательно следят инвесторы, учитывая валютный кризис в стране, уже затронувший другие emerging markets.

Акции французского банка Natixis подскочили на 4% в ходе торгов. Natixis повысил оценку показателя рентабельности материального капитала (ROTE) на 2020 год до 14-15,5% с ожидавшихся ранее 13-14,5%, а также заявил о планах продажи операций розничного банковского обслуживания за 2,7 млрд евро своему материнскому банку BPCE.

Стоимость бумаг Delivery Hero AG подскочила на 1,4% благодаря сильной полугодовой отчетности компании, занимающейся доставкой продуктов питания.

Акции Wm. Morrison Supermarkets Plc теряют в цене 0,8%. Британская сеть супермаркетов, сократившая доналоговую прибыль в первом полугодии на 29%, повысила промежуточные дивиденды до 1,85 пенса на акцию с 1,66 пенса на акцию, а также объявила о выплате специальных дивидендов в размере 2 пенсов на акцию.