Европейские рынки акций демонстрируют мажорный настрой

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы повышаются, в результате чего они могут завершить в плюсе первую неделю из последних трех на фоне ослабления опасений относительно торговой войны, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:36 увеличился на 0,21% и достиг 377,31 пункта. Его подъем с начала текущей недели составляет 0,9%, тем не менее, с начала этого года он потерял чуть более 3%.

Британский индикатор FTSE 100 к 13:06 повысился на 0,23%, германский DAX - на 0,27%, французский CAC 40 - на 0,29%, испанский IBEX 35 - на 0,10%, итальянский FTSE MIB - на 0,15%.

Поддержку европейским рынкам оказали позитивные торговые сессии в США и Азии. В частности, Standard & Poor's 500 завершил четверг подъемом по итогам четвертого дня подряд.

Между тем Банк Франции ухудшил оценку темпов роста экономики страны в этом и следующем году, в том числе из-за менее благоприятной международной обстановки.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, в 2018 году ВВП увеличится на 1,6% по сравнению с ожидавшимися в июне 1,8%. Прогноз на 2019 год был пересмотрен на 1,6% с 1,7%. Потребительские цены в этом году вырастут на 2,1% (прежняя оценка - 2%), а безработица по-прежнему ожидается на уровне 9,1%. В следующем году инфляция замедлится до 1,7% (ранее ожидалось 1,5%), в 2020 году составит 1,8%.

Котировки акций Investec Plc подскочили на 9,4%, что является лучшим показателем среди компаний из расчета Stoxx 600. Южноафриканская банковская группа объявила о планах выделить подразделение по управлению активами и провести его листинг на Лондонской фондовой бирже.

Цена бумаг Ryanair Holdings Plc выросла на 1%. Ирландская бюджетная авиакомпания заявила о том, что она близка к достижению соглашения с тремя основными профсоюзами бортпроводников Италии. По словам представителей авиаперевозчика, обе стороны находятся на финальной стадии переговоров относительно соглашения, которое будет действовать до конца 2021 года.

Германская Metro AG начала процесс продажи сети супермаркетов Real, что позволит группе полностью сосредоточиться на оптовой торговле. Акции Metro подорожали с открытия рынка на 0,7%.