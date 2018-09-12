Фондовая Европа торгуется на повышательном тренде

Сегодня фондовые индексы Западной Европы растут, инвесторы ждут итогов сентябрьских заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился к 12:01 мск на 0,45% - до 377 пунктов.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,11%, французский CAC 40 - на 0,91%, германский DAX - на 0,63%. Испанский IBEX прибавил 0,09%, итальянский FTSE MIB - 0,19%.

Акции испанской Inditex, которой принадлежат такие бренды одежды, как Zara, Massimo Dutti и Bershka, поднимаются на 2,9%. Компания отчиталась о росте выручки в 1-м финансовом полугодии (февраль-июль) на 3% (4% в органическом выражении) - до 12,025 млрд евро.

Чистая прибыль крупнейшего ритейлера одежды в мире поднялась на 3%, до 1,409 млрд евро. Рост EBITDA составил 2%, до 2,343 млрд евро. Валовая рентабельность увеличилась до 56,7% против 56,4% годом ранее.

Цена бумаг Hermes International SCA увеличилась на 2,2%. Французский дом моды в 1-м полугодии увеличил чистую прибыль на 17% - до 708 млн евро, при этом рентабельность Hermes по операционной прибыли достигла рекордного уровня - 34,5%.

Капитализация биотехнологической компании Galapagos подскочили на 16% на новости об успешных клинических испытаниях ее препарата от ревматоидного артрита, разработанного вместе с Gilead Sciences.

Стоимость акций SSE Plc упала на 7,3%. Шотландская энергетическая компания предупредила о возможном падении прибыли в 1-м полугодии 2019 финансового года из-за высоких цен на газ и теплой погоды.

Заседание британского ЦБ завершится завтра в 14:00 мск, и большинство экспертов прогнозируют сохранение всех основных параметров денежно-кредитной политики, включая базовую ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($566,6 млрд).

На прошлом заседании Банк Англии повысил ставку на 0,25 процентного пункта, и теперь следующее повышение ожидается не ранее лета 2019 года, и то при условии успешного завершения Brexit.

Решение ЕЦБ станет известно завтра в 14:45 мск, и здесь аналитики также не ожидают сюрпризов.

"Мы не ожидаем каких-либо изменений текущего курса ДКП или важных обновлений макроэкономических прогнозов", - говорится в сообщении экономистов Barclays. Они полагают, что ЕЦБ может повысить ставку по депозитам с минус 0,4% до минус 0,25% годовых в сентябре 2019 года.

Сегодня Статуправление Евросоюза (Eurostat) сообщило, что объем промышленного производства в еврозоне в июле упал на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,1% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,5% и рост второго на 1%.