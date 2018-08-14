Широкая денежная масса Беларуси с начала 2018 года снизилась на 1,95%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 августа 2018 года составил Br39,071 млрд., снизившись на 1,95% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В июле ШДМ снизилась на 0,2% после роста на 0,71% в июне.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 августа 2018 года Br2,6991 млрд, увеличившись на 15,02% за январь-июль 2018 года. В июле показатель вырос на 1,35%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила Br7,2553 млрд, снизившись на 0,65% в январе-июле (в июле показатель снизился на 2,3%).

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в январе-июле выросла на 4,74% и на 1 августа 2018 года составила Br14,737 млрд. (за июль снижение на 0,93%).

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил Br6,777 млрд, увеличившись на 6,17% за январь-июль (в октябре рост на 1,52%). Переводные депозиты на 1 августа составили Br4,556 млрд., снизившись на 8,07% за январь-июль (в июле снижение на 4,34%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 августа 2018 года составил Br14,033 млрд, увеличившись на 2,53% с начала года (в июле снижение на 0,49%).

Рублевый эквивалент валютных депозитов в январе-июле снизился на 4,98% (в июле- рост на 0,61%) и на 1 августа Br21,962 млрд.

Ценные бумаги, выпущенные банками (вне банковского оборота) в национальной валюте составили Br704,2 млн на 1 августа, показав рост на 83,59% с начала года и снижение на 8,93% в июле.