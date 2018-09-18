Промпроизводство в Беларуси за восемь месяцев выросло на 7,1%

В январе-августе 2018 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 71,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января-августа 2017 г.

Как сообщает Белстат, в том числе в горнодобывающей промышленность объем промышленного производства вырос на 3%, в обрабатывающей промышленности – на 7,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом и в водоснабжении – на 7,4%; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,4%.

Индекс промышленного производства за август 2018 г. к августу 2017 г. составил 104,3%, к июлю 2018 г. – 105,2%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – август 2018 г. превысил уровень января – августа 2017 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 16,4%), транспортных средств и оборудования (на 15,6%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 13,9%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 10,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 6,7%).