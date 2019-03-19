Последнее обновление: 19.03.2019 14:40

Промпроизводство в Беларуси подросло в январе-феврале на 0,9%

В январе-феврале 2019 г. в Беларуси объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах 17,8 млрд рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 0,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

В структуре основных видов экономической деятельности прирост объемов производства по итогам января-февраля в горнодобывающей промышленности составил 3,1%, в обрабатывающей промышленности - 1,1%, в водоснабжении, сборе и обработке отходов - 1,1%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 0,2%.

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