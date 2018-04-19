Последнее обновление: 19.04.2018 16:37

Промпроизводство Беларуси выросло в I квартале на 9,4%

В I квартале 2018 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 26,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 109,4% к уровню I квартала 2017 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем промпроизводства в горнодобывающей промышленности составил 103,8%, обрабатывающей – 110,3%, в снабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,8%.

Индекс промышленного производства за март 2018 г. к марту 2017 г. составил 107,6%, к февралю 2018 г. – 108,2%.

В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за I квартал 2018 г. превысил уровень I квартала 2017 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 22,9%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 20,1%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 16,2%), транспортных средств и оборудования (на 13,4%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 12,9%).

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