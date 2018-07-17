В Беларуси промпроизводство увеличилось в I полугодии на 7,8%

В первом полугодии 2018 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 53 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 107,8% к уровню первого полугодия 2017 г.

Как сообщает Белстат, в том числе в горнодобывающей промышленности – 103,7%, обрабатывающей промышленности – 108,6%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 105,8% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,5%.

Индекс промышленного производства за июнь 2018 г. к июню 2017 г. составил 105,3%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за первое полугодие 2018 г. превысил уровень первого полугодия 2017 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 19,2%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,8%), транспортных средств и оборудования (на 13,7%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,9%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,6%).