Последнее обновление: 16.11.2018 17:14

Промпроизводство в январе-октябре выросло на 6,4% - Белстат

Объем производства промышленной продукции в Беларуси в январе-октябре 2018 года вырос в годовом выражении на 6,4% и составил 90,3 млрд рублей.

Как сообщает Белстат, производство в горнодобывающей промышленности выросло за отчетный период на 3,7%, в обрабатывающей промышленности - на 6,5%, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,3%, в водоснабжении - на 0,2%.

За 10 месяцев наибольший прирост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (15,4%), машин и оборудования (14,7%), изделий из дерева и бумаги (14,5%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (9,3%), химической продукции (6,6%).

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