Промпроизводство в Беларуси в I полугодии увеличилось всего лишь на 0,1%

Объем промышленного производства в Беларуси в январе-июне в текущих ценах составил 55,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню аналогичного периода 2018 года.

По информации Белстата, промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 1,1%, в обрабатывающей промышленности - на 0,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство уменьшилось на 1,4%.