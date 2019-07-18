Последнее обновление: 18.07.2019 12:06

Промпроизводство в Беларуси в I полугодии увеличилось всего лишь на 0,1%

Объем промышленного производства в Беларуси в январе-июне в текущих ценах составил 55,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню аналогичного периода 2018 года.

По информации Белстата, промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 1,1%, в обрабатывающей промышленности - на 0,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство уменьшилось на 1,4%.

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