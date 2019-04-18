Промпроизводство в I квартале подросло на 0,9% - Белстат

В I квартале 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 27,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню I квартала 2018 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в том числе объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 101,7%, в обрабатывающей промышленности – 101,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 96% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101%.