Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале выросло на 10,3%

В Беларуси в январе-феврале 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 17,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 110,3% к уровню января-февраля 2017 года.

Как сообщает Белстат, промпроизводство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 1,9%, в обрабатывающей промышленности - 13,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 2,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 0,6%.

Индекс промышленного производства за февраль 2018 г. к февралю 2017 г. составил 110,9%.

В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-февраль 2018 г. превысил уровень января-февраля 2017 г.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 28,7%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 27,5%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 15,4%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,3%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 12,5%), химических продуктов (на 11,3%).