Рынки акций Европы торгуются в минусе

Фондовые индексы Западной Европы преимущественно опускаются в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут возобновления торговых переговоров между США и Канадой и новостей о бюджете Италии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился к 12:06 мск на 0,37%, до 381,09 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,18%, французский CAC 40 - на 0,8%, германский DAX - на 0,78%. Испанский IBEX прибавил 0,06%, итальянский FTSE MIB - 0,25%.

Переговоры между делегациями США и Канады по торговым вопросам возобновятся в среду. До этого президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter пригрозил Канаде исключением из НАФТА, "если нам не удастся заключить справедливое соглашение после десятилетий притеснений". Кроме того, президент заявил о намерении распустить НАФТА, если Конгресс будет вмешиваться в переговоры.

Также участники европейского рынка акций с большим опасением ждут обнародования проекта итальянского бюджета на следующий год. Некоторые обещания, сделанные коалиционным правительством, могут повысить дефицит бюджета на 4,5-7% от ВВП.

На прошлой неделе агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов Италии в иностранной и национальной валютах со "стабильного" на "негативный", подтвердив сам рейтинг на уровне "BBB".

Таким образом, агентство может снизить рейтинги Италии из-за бюджетных проблем и роста стоимости заимствований. "На наш взгляд, несколько усилился риск отказа от структурных реформ, а такой отказ отрицательно повлияет на основные кредитные показатели Италии", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Акции британской WPP Plc упали в цене на 6,3%. Крупнейший рекламный концерн мира отчитался о росте сопоставимых продаж во втором квартале 2018 года впервые более чем за год, однако дал слабый прогноз для показателя рентабельности на текущий год.

Цена бумаг Societe Generale SA увеличивается на 0,3%. Третий по размеру капитализации банк Франции оценил размер штрафа американским регуляторам в связи с ведением дел в странах, против которых действуют санкции США, в 1,2 млрд евро. Штраф будет полностью покрыт за счет имеющихся в его распоряжении резервов, и судебные издержки не скажутся на финансовых результатах банка.

Стоимость акций крупнейшей финансовой группы Нидерландов ING Groep NV опускается на 2,9% на новости, что она была оштрафована властями страны на 675 млн евро за нарушения требований, предъявляемых к процедурам по предотвращению отмывания средств и коррупции, в 2010-2016 годах.