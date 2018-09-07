Последнее обновление: 07.09.2018 14:54

Европейские фондовые индексы снижаются, завершая неделю в минусе

В ходе торгов в пятницу фондовые индексы Западной Европы преимущественно снижаются, инвесторы по-прежнему оценивают перспективы принятия итальянского бюджета, который будет отвечать всем требованиям Евросоюза.

Кроме того, на рынок продолжают давить ожидания, что президент США Дональд Трамп может объявить о новых пошлинах на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился менее чем на 0,1%, до 373,27 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%, германский DAX потерял 0,2%. Вместе с тем французский CAC 40 повысился на 0,1%.

Лидерам популистских партий Италии следует заняться стабилизацией бюджета страны, чтобы не утратить влияния на европейскую политику, заявил в пятницу еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

Статуправление ЕС подтвердило оценку роста ВВП еврозоны во 2-м квартале по сравнению с январем-мартом на уровне 0,4%. При этом оценка роста ВВП в годовом выражении была снижена до 2,1% с ранее объявленных 2,2%. Эксперты не ожидали пересмотра обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Промпроизводство в Германии в июле неожиданно упало второй месяц подряд, показатель снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем при консенсус-прогнозе роста на 0,2%. Увеличение промпроизводства относительно июля прошлого года составило 1,1%.

Между тем рост промпроизводства во Франции по сравнению с предыдущим месяцем в июле остался на уровне 0,7% второй месяц подряд, а в годовом выражении ускорился с 1,8% до 1,9%.

Курс акций Deutsche Bank упал на 1,1%. По данным The Wall Street Journal, китайский конгломерат HNA Group Co. планирует полностью выйти из инвестиций в Deutsche Bank, а также продать основную часть зарубежных активов, приобретенных им за последние годы.

Бумаги International Consolidated Airlines Group SA подешевели на 2,6% на торгах в Лондоне. Хакеры взломали системы принадлежащей группе авиакомпании British Airways.

Цена акций Fiat Chrysler Automobiles N.V. повысилась на 0,2% на торгах в Милане после того, как председатель совета директоров компании Джон Элканн подтвердил план сохранить ее независимость.

Рыночная стоимость британской сети пабов Greene King Plc подскочила почти на 10% благодаря позитивным данным о росте продаж и выручки. Сопоставимые продажи за 18 недель, завершившихся 2 сентября, увеличились на 2,8%, тогда как рынок в целом за этот период прибавил 1,2%.

За неделю по 4 сентября включительно приток инвесторских средств в европейские акции составил $300 млн, свидетельствуют данные EPFR Global, которые приводят аналитики Bank of America Merrill Lynch. До этого более полугода инвесторы выводили деньги из европейских акций.

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