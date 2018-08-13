Паритетбанк во второй раз пытается купить украинскую дочку российского Сбера

Национальный банк Украины (НБУ) до 25 сентября определится с заявкой белорусского Паритетбанка на покупку украинской "дочки" российского Сбербанка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Официального решения по заявке Паритетбанка на согласие приобретения существенной доли в ПАО "Сбербанк" в размере 100% его статутного капитала Нацбанк не обнародовал. Это будет сделано в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов (25 июня 2018 года)", - отметили в пресс-службе регулятора.

Тем самым в НБУ не подтвердили распространенную в СМИ информацию о том, что белорусский банк получил отказ от регулятора в покупке "дочки" российского Сбербанка.

Паритетбанк, находящийся в собственности государства (99,8324% принадлежит Госкомимуществу) уже во второй раз подал в Нацбанк Украины соответствующий пакет документов, поскольку в марте НБУ отказал белорусскому банку в согласовании сделки "в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины".

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов украинская дочка Сбербанка РФ занимал 6-е место среди 84 действовавших в стране банков.