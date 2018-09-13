Последнее обновление: 13.09.2018 18:15

Британия уверена, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне - офицеры ГРУ

Великобритания уверена, что мужчины, давшие интервью телеканалу RT в четверг - офицеры военной разведки РФ, которых британская полиция назвала подозреваемыми в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщил в четверг МИД Британии.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении нервно-паралитическим веществом “Новичок” Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери, сказали в интервью RT, что не работают в ГРУ, а в Англию приехали как туристы.

Отвечая на вопрос об интервью, представитель британского правительства сказала: “Правительство уверено, что эти мужчины - офицеры российской службы военной разведки ГРУ, которые применили разрушительно токсичное, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны”.

“Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня - точь-в-точь как всегда - они ответили запутыванием и ложью”, - добавила она.

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