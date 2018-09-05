Лондон назвал фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей

Прокуратура Великобритании заявила в среду, 5 сентября, что располагает достаточными доказательствами для привлечения к ответственности двух граждан России по делу об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Европейский ордер на арест был выписан на двух россиян. Называются и их имена - Александр Петров и Руслан Боширов. Между тем британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные

"Мы не будем обращаться в Россию по поводу их экстрадиции, так как российская конституция не позволяет выдавать своих граждан", - заявила Сью Хемминг, представитель британской прокуратуры.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу сказал, что подозреваемые, которым около 40 лет, въехали в Британию по настоящим российским паспортам, но под вымышленными именами.

Базу добавил, что в гостиничном номере в Лондоне, где останавливались подозреваемые, обнаружены следы заражения нервно-паралитическим веществом “Новичок”. По его словам, мужчины въехали в Британию 2 марта и вернулись в Россию 4 марта.

“В гостиничном номере, где жили подозреваемые, были взяты пробы. Два образца указали на заражение “Новичком” на уровне, не вызывающем опасений о здоровье населения”, - сказал Базу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду выступит в парламенте страны с заявлением об инциденте в Солсбери, сообщила Лейбористская партия в твиттере.

Согласно сообщению, Мэй сделает заявление после того, как ответит на вопросы законодателей в 14.00 МСК.

Британия обвинила Россию в отравлении “Новичком” Скрипаля и его дочери. Москва отрицает причастность к атаке.