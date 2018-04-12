Атака на Скрипаля демонстрирует "безрассудство" России - глава британской спецслужбы

Отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании нервно-паралитическим веществом в марте, показывает, “насколько безрассудной готова быть Россия”, сказал в четверг глава британского Центра правительственной связи Джереми Флеминг.

В ходе первого публичного выступления в должности главы британского ведомства Флеминг сказал, что атака на Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери демонстрирует “недопустимое” поведение России.

Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей, в то время как Москва отрицает причастность к атаке. Инцидент вылился в один из худших кризисов в отношениях РФ и Запада со времен холодной войны.

“Вы уже это слышали, и я повторю: атака на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери стала первым случаем применения нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны”, - сказал Флеминг на конференции по кибербезопасности в Манчестере.

“Это отрезвляет. (Атака) демонстрирует, насколько безрассудной готова быть Россия, как мало Кремль беспокоится о порядке, основанном на международных нормах”.