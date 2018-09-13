Последнее обновление: 13.09.2018 18:15

Заявления подозреваемых в отравлении Скрипалей не заслуживают доверия - член британского парламента

Заявления двух россиян, обвиненных Лондоном в покушении на убийство бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, не заслуживают доверия, сказал в четверг британский политик, представляющий в парламенте Солсбери - город, где в марте этого года произошел инцидент.

Мужчины, представившиеся как Александр Петров и Руслан Боширов, дали интервью телеканалу Russia Today, сказав, что Великобритания обвинила их ошибочно и что они ездили в Солсбери как туристы.

“Рад, что Александр Петров и Руслан Боширов смогли увидеть всемирно известные достопримечательности Солсбери. Однако очень странно проделать весь этот путь ради всего двух дней с “Новичком” в багаже”, - написал член парламента от Солсбери Джон Глен.

“Солсбери рад туристам со всего мира и в значительной мере открыт для бизнеса”, - сказал он.

“Однако заявления Петрова и Боширова не заслуживают доверия и не совпадают с широко признанными разведданными, которые у нас имеются на этих людей”, - добавил он.

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