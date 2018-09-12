Россия использует "запутывание и ложь" вместо объяснения инцидента в Солсбери - представитель Мэй

Попытки Британии добиться от России объяснения инцидента с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери постоянно наталкивались на “запутывание и ложь”, и это не изменилось, сказал в среду представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

Президент России Владимир Путин в среду сказал, что России известно, кем на самом деле являются двое мужчин, обвиненных британскими прокурорами в покушении на Скрипалей, и что подозреваемые - не военные, а гражданские.

“Эти мужчины - офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его агентов и его методы, наши международные союзники поддерживают эту позицию”, - сказал представитель Мэй журналистам.

“Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, а они отвечали запутыванием и ложью. Я не вижу ничего, что указывало бы на то, что это изменилось”.