Лондон считает, что в конечном счете ответственность за покушение на Скрипалей несет Путин

Президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом “Новичок” бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, сказал в четверг министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду сказала, что, по мнению полиции и прокуроров, подозреваемые в атаке на Скрипалей - офицеры российской военной разведки, которые почти наверняка действовали с одобрения высокопоставленных чиновников РФ.

Москва отрицает какую-либо причастность к покушению и предположила, что атаку осуществили британские спецслужбы для разжигания антироссийской истерии.

В ответ на вопрос о том, несет ли ответственность за покушение Путин, Уоллес сказал в интервью радио Би-би-си: “В конечном итоге - да, поскольку он президент Российской Федерации и это его правительство контролирует, финансирует и руководит военной разведкой”.

“В конечном счете он, естественно, несет ответственность, он - лидер государства”.

Отравление Скрипалей в марте спровоцировало самую масштабную высылку российских дипломатов из стран Запада со времен холодной войны, поскольку Британия и союзники обвинили Москву в атаке на бывшего агента и его дочь.

Британские прокуроры рассказали в среду, что у них достаточно доказательств, чтобы предъявить двум россиянам обвинения в сговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери.

Прокуроры сообщили, что подозревают в покушении на Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. На их арест выдан европейский ордер.