Профицит внешней торговли Беларуси за 11 месяцев 2017 года вырос в 2,3 раза

В январе-ноябре 2017 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Беларуси составило $358,8 млн против $154,6 млн в январе-ноябре 2016 года, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ).

Таким образом, профицит внешней торговли республики в январе-ноябре 2017 года увеличился в 2,3 раза.

По данным НББ, внешнеторговый оборот товаров и услуг в отчетный период достиг $65308,2 млн (рост на 20,7%), в том числе экспорт - $32833,5 млн (рост на 21%), импорт - $32474,7 млн (рост на 20,4%).

В целом внешнеторговый оборот товаров составил $5492,4 млн (рост на 23%, в том числе экспорт - $25871,6 млн (рост на 23,3%), импорт - $28220,8 млн (рост на 22,6%). При этом отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло на 15,3% до $2349,2 млн.

Внешнеторговый оборот услуг увеличился на 10,9% до $11,2 млрд. Экспорт услуг возрос на 13,1% до $6961,9 млн, импорт - на 7,4% до $4253,9 млн.

Положительное сальдо составило $2,708 млрд (рост на 23,5%).