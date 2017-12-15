НБУ упростил перевод иностранной валюты за границу

Национальный банк внес изменения в порядок выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины.

«Национальный банк Украины усовершенствует порядок выдачи индивидуальных лицензий НБУ на перевод иностранной валюты за границу и упрощает проведение банками ряда валютных операций», - говорится в сообщении НБУ.

Во-первых, Национальный банк уточнил перечень документов, которые должны подаваться для получения индивидуальной лицензии НБУ. При этом с целью предотвращения оттока капитала за пределы Украины усилены требования относительно документов, которые подаются в НБУ, в частности из-за права Национального банка запрашивать такие документы в случае необходимости.

Во-вторых, Национальный банк уточнил перечень операций по переводу иностранной валюты субъектами хозяйствования-резидентами за пределы Украины, которые не требуют получения индивидуальной лицензии НБУ. Теперь изменениями четко нормирована возможность перечисления в качестве возмещения резидентом-заемщиком средств нерезиденту-гаранту (поручителю) при условии, что этот гарант (поручитель) оплатил согласно договора гарантии (поручительства) по обязательствам такого резидента-заемщика, предусмотренных соответствующим кредитным договором с уполномоченным банком-кредитором.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 130 от 14 декабря 2017 года и вступают в силу с 15 декабря 2017 года.