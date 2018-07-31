Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Нацбанк РБ: Долларизация экономики – зло для ВВП

Нацбанк РБ оценивает потери страны от долларизации в сумме около 2-3% ВВП ежегодно. Об этом говорится в докладе зампреда НБРБ С.КАЛЕЧИЦА на расширенном заседании Правления банка.

«Общий расчетный размер потерь страны от долларизации можно оценить в сумме около 2–3% ВВП ежегодно», - говорится в документе.

По мнению регулятора, увеличение рублевой составляющей в активах-пассивах банковского сектора позволит «адекватно формировать цену денег в экономике, обеспечивающую достижение цели по инфляции».

В частности, Калечиц отметил, что ранее адресованные рекомендации банкам по формированию процентных ставок (читай- снижение) по вкладам в иностранной валюте в привязке к ключевым индикаторам зарубежных финансовых рынков позволили увеличить долю рублевой составляющей (в депозитах) на 1 июля 2018 г. до 38%.

Для дальнейшей дедолларизации экономики Нацбанк Беларуси предлагает:

- определить исключительный узкий перечень случаев использования иностранной валюты на территории Республики Беларусь, а также в расчетах между резидентами при одновременном отказе от использования разрешительного порядка осуществления валютных операций;

- ограничить возможность выражения денежных обязательств в иностранной валюте только в случаях, когда валютным законодательством разрешены расчеты в ней;

- обеспечить номинирование налогов, сборов, пошлин, тарифов и иных платежей в белорусских рублях (с возможным использованием механизмов, альтернативных иностранной валюте).

По итогам первого полугодия субъекты хозяйствования выступили чистыми покупателями иностранной валюты.

«Но если бы они не совершали уплату в бюджет отдельных налогов и пошлин в иностранной валюте, а делали это в белорусских рублях, то также были бы чистыми продавцами», - отмечается в докладе.

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